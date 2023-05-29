Спорт

Магучіх з рекордом виграла стартовий етап “Діамантової ліги”

29 Травня 2023 09:01
14
читать на русском →

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на першому етапі “Діамантової ліги” у Марокко з найкращим результатом сезону в світі в стрибках у висоту – 2,01 м.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Рабаті Магучіх гарантувала собі золоту медаль стрибком на 1,95 м. Однак після цього здолала планку на висоті 2,01 м та встановила найкращий результат сезону в світі. Попереднє досягнення – 2,00 м також належало українці.

Срібло у Марокко зі стрибком на 1,91 м здобула ще одна представниця України — Ірина Геращенко. Бронза дісталася Ірині Дубовицькій з Казахстану – 1,87 м.

Друге срібло збірній України на першому етапі “Діамантової ліги” принесла Марина Бех-Романчук в потрійному стрибку. З результатом 1,65 м українка поступилася лише кубинці Леяніс Перес Ернандес, яка перемогла з найкращим результатом сезону в світі – 14.84 м. Бронзу виграла Шаньєка Ріккетс з Ямайки – 14,53 м.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Травня 2023 08:54
36

Знищено десятки ворожих ракет і БПЛА: Повітряні Сили розкрили деталі нічної атаки
29 Травня 2023 09:44
0

Окупанти вдарив по об’єктах Хмельниччини, один з них військовий – ОВА
29 Травня 2023 09:31
10

У США досягли остаточної угоди для уникнення дефолту
29 Травня 2023 06:57
16

Протягом минулої доби ЗСУ відбили 19 ворожих атак, – Генштаб
28 Травня 2023 23:09
79

Ердоган виграв вибори в Туреччині
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
усі думки