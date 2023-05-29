Магучіх з рекордом виграла стартовий етап “Діамантової ліги”

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на першому етапі “Діамантової ліги” у Марокко з найкращим результатом сезону в світі в стрибках у висоту – 2,01 м.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Рабаті Магучіх гарантувала собі золоту медаль стрибком на 1,95 м. Однак після цього здолала планку на висоті 2,01 м та встановила найкращий результат сезону в світі. Попереднє досягнення – 2,00 м також належало українці.

Срібло у Марокко зі стрибком на 1,91 м здобула ще одна представниця України — Ірина Геращенко. Бронза дісталася Ірині Дубовицькій з Казахстану – 1,87 м.

Друге срібло збірній України на першому етапі “Діамантової ліги” принесла Марина Бех-Романчук в потрійному стрибку. З результатом 1,65 м українка поступилася лише кубинці Леяніс Перес Ернандес, яка перемогла з найкращим результатом сезону в світі – 14.84 м. Бронзу виграла Шаньєка Ріккетс з Ямайки – 14,53 м.