        Суспільство

        Спека, дощі, тумани: у вівторок в Україні пануватиме контрастна погода

        Галина Шподарева
        1 Вересня 2025 22:15
        читать на русском →
        Вечірній Львів / Фото: Головне в Україні
        Вечірній Львів / Фото: Головне в Україні

        У вівторок, 2 вересня, у більшості регіонів України збережеться тепла погода, однак місцями можливі дощі з грозами.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Реклама
        Реклама

        Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. На сході та південному сході, а також вночі у більшості центральних областей можливі короткочасні дощі та грози. На решті території опадів не прогнозується.

        У західних областях вночі та вранці подекуди утворюватиметься туман. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °C, на узбережжі морів до +20 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24…+29 °C, на півдні та сході країни до +32 °C.

        Погодна мапа України на 2 вересня / Фото: Укргідрометцентр

        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини