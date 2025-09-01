Спека, дощі, тумани: у вівторок в Україні пануватиме контрастна погода

У вівторок, 2 вересня, у більшості регіонів України збережеться тепла погода, однак місцями можливі дощі з грозами.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. На сході та південному сході, а також вночі у більшості центральних областей можливі короткочасні дощі та грози. На решті території опадів не прогнозується.

У західних областях вночі та вранці подекуди утворюватиметься туман. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °C, на узбережжі морів до +20 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24…+29 °C, на півдні та сході країни до +32 °C.