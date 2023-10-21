Техно

SpaceX відправила на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink

21 Жовтня 2023 11:54
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SpaceX, Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у суботу стартувала на орбіту з черговою партією з 21 міні-супутника для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Запуск ракети було здійснено зі стартового майданчика SLC-4E на базі американських Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії о 01:23 за Тихоокеанським часом США (11:23 зкч). Приблизно через годину після старту супутники виведуть на орбіту.

Це 117-й за рахунком запуск інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink та 48-й з початку поточного року. SpaceX вивела на орбіту майже 5,3 тис. таких супутників. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Понад 4,9 тис. апаратів залишаються на орбіті у робочому стані.


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