Сьогодні РФ атакувала великої кількістю балістики, – Ігнат

У ніч на 8 січня Російська Федерація випустила по Україні багато ракет, що летять по балістичній траєкторії, для знищення яких Силам бракує сучасних західних систем.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“Велику кількість балістичних ракет випустив ворог, це і “Кинджали” і ракети, які заходять на ціль по балістичній траєкторії (Х-22), 6 (балістичних) “Іскандерів”, С-300/С-400. Це все летить по балістичній траєкторії.

Треба розуміти, що такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити, зокрема системами Patriot.

Тому – такий результат сьогодні. Багато вже кажуть “не надто великий відсоток збиття”. Відсоток залишається таким, як і був (зокрема по ракетах Х-101, яких нині знищено 18 із 24)”, – сказав Ігнат.

Він також зауважив, що нині було збито 100% “Шахедів”, запущених по Україні в ніч на 8 січня (8 із 8). Також, за словами речника Повітряних сил, не всі ракети, які запустив ворог, досягли цілі. Однак ці деталі розкриватися не будуть, щоб не “полегшувати життя ворогу”.