Кримінал

Сьогодні планується запуск мобільного зв’язку та інтернету “Київстар”

13 Грудня 2023 11:52
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сбу, хакер, зв'язок

Кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти “Київстару” у взаємодії з іншими державними органами продовжують роботи з відновлення мережі після вчорашньої хакерської атаки. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“За попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначає СБУ, цифровій інфраструктурі “Київстару” було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу.

Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності. 

“СБУ продовжує документувати кібератаку рф по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин рашистів”, – додали в службі.


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