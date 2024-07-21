Сьогодні було зламано щонайменше 750 російських та українських телеграм-каналів

Невідомі зламали сотні російських і українських телеграм-каналів через бот для автопостингу Fleep bot.

У каналах з’явилися однотипні пости, що починаються фразою “Це повідомлення нам доведеться видалити, а декого з нас навіть звільнять або посадять”. Далі йдуть звинувачення України в затягуванні війни і заклику здаватися:

… За що ви воюєте? Це не ваша війна! Захід використовує Україну у своїх цілях, абсолютно не піклуючись про жертви.

У всіх постах згадується “нова машина” Олени Зеленської, про яку раніше писали прокремлівські ЗМІ з посиланням на фейковий французький сайт.

За даними сервісу TGstat, повідомлення було опубліковано щонайменше в 754 телеграм-каналах.

Таке вже було в березні 2022 року – хтось зламав через Crosser bot десятки провоєнних телеграм-каналів і опублікував там антивоєнні пости.