Суспільство

Журналісти показали спорожнілу військову базу РФ в Бєлгородській області

30 Березня 2023 20:28
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війна, росія

Журналісти звернули увагу на одну зі спорожнілих військових баз в Росії, що у селі Солоті Бєлгородської області – вона розташована в 30 кілометрах від кордонів Харківської області.

Там базується 237-й танковий полк армії РФ, який, за даними Міноборони України, брав участь у бойових діях в районі міста Ізюм на Харківщині, повідомляють “Схеми”.

Почали будувати її ще у 2015 році, а завершили – наприкінці 2020 року. Займалась будівництвом пітерська компанія “Мегалайн”, яка пов’язана з близьким до президента РФ бізнесменом Євгеном Пригожиним, головою російського угруповання найманців ПВК “Вагнер”.

В розпорядженні журналістів є знімки цієї бази у Солоті, зафіксовані супутником Planet Labs у період з січня 2022-го року по березень 2023-го року.


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