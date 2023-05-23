Суспільство

Зеленський оголосив про створення корпусу морської піхоти

23 Травня 2023 13:22
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зеленський, армія

В Україні створять корпус морської піхоти. Таким чином, буде сформовано нові бригади, що забезпечать сучасною технікою та зброєю.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту на позиції морпіхів у Донецькій області.

“Сьогодні також маю честь оголосити, що ухвалене рішення значно збільшити потенціал української морської піхоти – створити корпус морської піхоти. Держава робитиме все для розвитку вашого важливого міцного роду військ, для оснащення нашої морської піхоти сучасною зброєю, технікою та для створення нових бригад морської піхоти України. Тих, хто вже вміє робити навіть неможливе стане ще більше”, – сказав він.

Президент зазначив, що з початку агресії РФ військові частини й підрозділи морської піхоти надійно тримають оборону на найбільш відповідальних ділянках фронту, при цьому професійно та впевнено знищуючи окупантів.

За його словами, морські піхотинці щодня доводять, що вони є потужною силою, яка знищує противника, звільняє наші землі та виконує найскладніші завдання у найскладніших умовах.


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