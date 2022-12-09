Суспільство

Вихідними в Україні буде тепло, але мокро

9 Грудня 2022 14:08
5

Сильний дощ та мокрий сніг очікуються вночі 10 грудня на заході України, у східних областях невеликі опади, на решті території без істотних опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, удень у більшості областей України пройдуть дощі, лише в Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях без опадів.

У північній частині країни на дорогах ожеледиця, у південних, центральних та східних областях уночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, у південній частині та на Закарпатті вночі 1-6° тепла, удень 9-14° тепла, у Криму 15-17° тепла.

У Києві 10 грудня вночі без опадів, уранці та вдень дощ. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

У неділю, 11 грудня, вночі та вдень невеликий дощ, у північних і центральних областях місцями значний дощ. У Карпатському регіоні сильний дощ (уночі із мокрим снігом).

Вітер південно-східний із переходом на західний, 5-10 м/с, у південних, центральних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11° (на заході та сході країни 2-7° тепла), у південній частині вночі 5-10° тепла, вдень 8-13°, у Криму 14-19°.

У Києві 11 грудня вночі невеликий, удень помірний дощ; вітер південно-східний із переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4 °, вдень 7-9° тепла.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Грудня 2022 14:32
3

Німеччина надасть Україні 18 САУ RCH-155
9 Грудня 2022 13:42
11

Бенксі став почесним громадянином Ірпеня
9 Грудня 2022 13:28
19

Великобританія назвала імена російських силовиків, що потрапили під санкції
9 Грудня 2022 12:11
44

Укренерго: Найскладніша ситуація з електропостачанням в Харківській, Донецькій і Херсонській області
9 Грудня 2022 11:35
29

У Німеччині розсилають фейкові запрошення воювати за Україну
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Американские 600 это украинская 1000, а хитрая тварь это тоже тварь
Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
Александр КИРШ

Россия альтернативная: меньше Ватикана, но с большой буквы
Віталій ПОРТНИКОВ

Соглашайтесь на Гаагу
Юрій БУТУСОВ

Втрати у війні
Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
усі думки