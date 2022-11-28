В Україні завтра очікується невеликий мокрий сніг

У вівторок, 29 листопада, у більшості північних, центральних областей України, у Хмельницькій та Одеській областях невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

У західних та північних областях на дорогах ожеледиця.

Вітер східний, 5-10 м/с, удень у Приазов’ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, вночі у східних областях та в Карпатах холодніше 4-8° морозу, а вдень у південній частині, Закарпатті та Криму 5-9° тепла.

У Києві у вівторок невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби становить близько 0°С.

У середу, 30 листопада, вночі у північних областях місцями невеликий сніг. У західних та північних областях на дорогах ожеледиця.

Вітер східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-8° морозу, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті та південній частині протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, у Криму вдень 7-12° тепла.

У Києві у ніч на середу місцями невеликий сніг, удень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 2-4° морозу.