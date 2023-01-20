Суспільство

В Україні трохи похолодає

20 Січня 2023 14:27
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Найближчими днями в Україні очікується незначне похолодання, місцями з мокрим снігом та ожеледицею на дорогах.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у суботу, 21 січня, у західних областях уночі помірний, місцями сильний мокрий сніг та налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вдень місцями невеликі опади, температура вночі та вдень 0-5° тепла; у Карпатах уночі сильний, вдень невеликий сніг, температура протягом доби 1-6° морозу.

На решті території без істотних опадів; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, у південній частині 6-11° тепла; у східних областях уночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві у суботу без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-5° тепла.

У неділю, 22 січня, в Україні без опадів, лише у Карпатах удень невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у Карпатах до 7° морозу; вдень 0-5° тепла, у південно-західних областях 4-9°, на півдні Одеської області та в Криму до 12°.

У Києві у неділю без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.


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