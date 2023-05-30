В Росії декілька вагонів з газом і бензином зійшли з рейок, – росЗМІ

Декілька вагонів з газом і бензином зійшли з рейок в Ульяновській області в ніч на 30 травня.

Про це пишуть росЗМІ.

Повідомляється, що сход стався неподалік станції “Ульяновськ-2” о 4 годині ранку. Що спричинило НП поки невідомо.