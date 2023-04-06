В підмосков’ї на територію заводу з виробництва систем ППО впав безпілотник, – росЗМІ

У Росії саморобний безпілотник із камерами впав на території Машинобудівного конструкторського бюро Факел у підмосковних Хімках.

У повідомленні йдеться, що БПЛА розміром 30 на 30 см знайшли охоронці під час обходу території підприємства.

За формою він був схожий на квадрокоптер, на корпусі закріплено кілька камер.

Зазначається, що було помітно, що дрон зібраний кустарно.

Попередньо БПЛА впав через глушилки зв’язку. Наразі його конструктора шукають правоохоронці.

На заводі Факел виробляють розробку ракет для систем ППО та ПРО, системи ППО Тор та С-400, а також модернізують С-300 та Осу.