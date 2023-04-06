Суспільство

В підмосков’ї на територію заводу з виробництва систем ППО впав безпілотник, – росЗМІ

6 Квітня 2023 12:27
26
читать на русском →
росія

У Росії саморобний безпілотник із камерами впав на території Машинобудівного конструкторського бюро Факел у підмосковних Хімках.

У повідомленні йдеться, що БПЛА розміром 30 на 30 см знайшли охоронці під час обходу території підприємства.

За формою він був схожий на квадрокоптер, на корпусі закріплено кілька камер.

Зазначається, що було помітно, що дрон зібраний кустарно.

Попередньо БПЛА впав через глушилки зв’язку. Наразі його конструктора шукають правоохоронці.

На заводі Факел виробляють розробку ракет для систем ППО та ПРО, системи ППО Тор та С-400, а також модернізують С-300 та Осу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Квітня 2023 11:10
50

Звільнень серед керівництва ЗС РФ через провали в Україні буде більше, — Міноборони Британії
6 Квітня 2023 13:39
17

Журналісти показали «невеличку хату» митрополита УПЦ МП Павла, де він має відбувати арешт
6 Квітня 2023 13:05
15

Україна домовилась про виробництво танкових снарядів калібру 125 мм у Польщі
6 Квітня 2023 10:55
69

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін подала у відставку
6 Квітня 2023 10:15
34

У Бахмуті йде позиційна війна, ситуація постійно змінюється – спікер ЗСУ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
усі думки