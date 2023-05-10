Суспільство

В мережі опублікували відео уламків російської ракети “Кинджал”, яку збили в Україні В мережі опублікували відео уламків російської ракети “Кинджал”, яку збила система Patriot в Україні. Відео попублікував журналіст “BILD-Zeitung” Паул Ронцгаймер. “Сьогодні (10 травня.) ми мали змогу побачити в Києві залишки ракети “Кинджал”, яку 5 травня збила система Patriot. Це була сенсація, адже гіперзвукову ракету вважали чудо-зброєю Путіна”, – написав журналіст. Exclusive: Today we were able to see the remains of the Kinshal missile in Kyiv, which was shot down by Patriot defense on May 5. This was a sensation because the hypersonic missile was considered Putin's wonder weapon. Here the parts are now being examined. @bild pic.twitter.com/BcFN4KV8YX — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) May 10, 2023 Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал