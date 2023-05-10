Суспільство

В мережі опублікували відео уламків російської ракети “Кинджал”, яку збили в Україні

10 Травня 2023 17:55
31
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ппо

В мережі опублікували відео уламків російської ракети “Кинджал”, яку збила система Patriot в Україні.

Відео попублікував журналіст “BILD-Zeitung” Паул Ронцгаймер.

“Сьогодні (10 травня.) ми мали змогу побачити в Києві залишки ракети “Кинджал”, яку 5 травня збила система Patriot. Це була сенсація, адже гіперзвукову ракету вважали чудо-зброєю Путіна”, – написав журналіст.


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