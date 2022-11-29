Суспільство

У Пунктах незламності згодом теж будуть Starlink, – Федоров

29 Листопада 2022 12:39
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Міністерство цифрової трансформації України планує згодом встановити термінали супутникового зв’язку Starlink, окрім публічних Wi-Fi-точок, також і в Пунктах незламності.

“Ми відкрили вже 20 точок публічного зв’язку у Херсоні, ще 40 відкриємо у найближчі тиждень-два, бо люди ними користуються. Далі в області будуть створені такі точки з Wi-Fi. Ну і окремо Офіс президента працює разом з ДСНС над Пунктами незламності у всій країні. І там також згодом будуть Starlink. Тому йтиметься про тисячі публічних точок із Wi-Fi у всій країні”, – заявив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна“.

Він зазначив, що йдеться про тисячі точок публічного зв’язку.


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