Суспільство

У Повітряних силах розповіли про особливість нічної ракетної атаки

18 Травня 2023 10:19
87
читать на русском →
війна, ппо

Особливістю цієї нічної масованої атаки стало те, що ворог не використовував балістичні ракети. Зокрема, росіяни не запускали й аеробалістичні “Кинжали”, як минулого разу.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“Особливість цієї атаки те, що не було цього разу застосування балістичних ракет. Саме балістики, яка була попередній раз. Тоді були й аеробалістичні ракети, а також ті, що летіли по балістичній траєкторії. Цього разу ворог обмежився лише крилатими ракетами. Ось таким чином маємо сьогодні такий успішний результат”, – розповів Ігнат.

На уточнююче питання, скільки ще Росія може продовжувати такі нічні масовані атаки, він відповів: “Робити прогнози справа невдячна”.

Також Ігнат наголосив – головне в цій ситуації посилення ППО України, при цьому “очікувати від ворога різних неприємних “сюрпризів” можна”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Травня 2023 09:14
243

Ворог вночі випустив по Україні 30 крилатих ракет
18 Травня 2023 09:01
131

У окупованому Криму підірвали залізницю, – росЗМІ
18 Травня 2023 08:20
141

Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Китаю, – Bloomberg
18 Травня 2023 07:09
107

Ворог продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку, тривають важкі бої, – Генштаб
18 Травня 2023 06:58
213

Загарбники завдали ракетного удару по Одеській області: є загиблий та поранені
Останні новини
усі новини

Думки

Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
усі думки