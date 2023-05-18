У Повітряних силах розповіли про особливість нічної ракетної атаки

Особливістю цієї нічної масованої атаки стало те, що ворог не використовував балістичні ракети. Зокрема, росіяни не запускали й аеробалістичні “Кинжали”, як минулого разу.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“Особливість цієї атаки те, що не було цього разу застосування балістичних ракет. Саме балістики, яка була попередній раз. Тоді були й аеробалістичні ракети, а також ті, що летіли по балістичній траєкторії. Цього разу ворог обмежився лише крилатими ракетами. Ось таким чином маємо сьогодні такий успішний результат”, – розповів Ігнат.

На уточнююче питання, скільки ще Росія може продовжувати такі нічні масовані атаки, він відповів: “Робити прогнози справа невдячна”.

Також Ігнат наголосив – головне в цій ситуації посилення ППО України, при цьому “очікувати від ворога різних неприємних “сюрпризів” можна”.