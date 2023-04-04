Суспільство

У Нідерландах потяг зійшов з рейок та зіткнувся з будівельним краном: є загиблий та близько 30 постраждалих

4 Квітня 2023 09:40
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Нідерланди

Щонайменше одна людина загинула та 30 отримали поранення внаслідок аварії неподалік Гааги. Пасажирський потяг зіткнувся із будівельним обладнанням, яке опинилося на тій же колі.

Про це повідомляє NOS.

30 із близько 60 пасажирів отримали травми, деякі з них у тяжкому стані. Декому вдалося надати допомогу на місці, інших довелося госпіталізувати. Одна людина загинула.

Зазначається, що інцидент відбувся вночі, близько 3-ї години неподалік Гааги у Нідерландах – місті у Ворсхотен. На тій самій колії, якою прямував поїзд, опинився будівельний кран. Потяг зіткнувся з будівельним обладнанням та завалився на бік, а всередині одного з вагонів виникла пожежа.

За словами місцевих залізничників, наразі скасовані усі рейси між Лейденом та передмістям Гааги.


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