Суспільство

У Мелітополі майже два тижні в окупантів лунають вибухи

7 Квітня 2023 12:08
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війна

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що вже майже два тижні у російських військ у Мелітопольському районі Запорізької області лунають вибухи. Окупанти звозили техніку та солдатів, яких було знищено вибухами.

Про це він сказав в етері єдиного телемарафону.

За словами Федорова, «бавовна» в окупантів лунає щодня. 6 квітня близько 21:30 були чутні вибухи у східній частині Мелітополя та Мелітопольського району.

Мер пояснив, що у селище Веселе росіяни 4 дні поспіль звозили військову техніку та особовий склад, а також вимкнули мобільний зв’язок та інтернет, щоб місцеві не могли розповісти про це.

«Але не вдалося це приховати. Біля звалища у Веселому і залишиться величезна кількість військової техніки та особового складу ворога», — сказав Федоров.

А за день до цього в окупантів була «пекельна ніч». Федоров розповів, що протягом 3-4 днів вони гвинтокрилами звозили на мелітопольський аеродром чергову партію свого «надважливого вантажу».

«І в одну ніч він через те, що вороги не змогли подбати про правила безпеки, вибухнув і більше цього вантажу нема. І така ситуація аже другий тиждень поспіль. Звичайно, це сіє паніку серед ворогів і, на жаль, серед місцевого населення, тому що ворог продовжує здійснювати терор. Але точно кожного дня кількість російських військових стає все меншою», — сказав міський голова.

За його словами, місцеві лікарні всього регіону перетворені під військові госпіталі. Також на аеродромі після вибухів бачили щонайменше десяток швидких, які їхали рятувати окупантів. Їх повезли до військового госпіталя, який організували у дитячому санаторії. Лікарня у Мелітополі переповнена, в основному, цивільними, оскільки вона єдина обслуговує цивільне населення.


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