Суспільство

У Київ заборонять в’їзд великогабаритного транспорту під час повітряних тривог

17 Травня 2023 13:24
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Рада оборони Києва вирішила з 22 травня заборонити в’їзд у столицю великогабаритного транспорту під час повітряних тривог.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Під заборону потрапить вантажний транспорт, загальна вага якого перевищує 4,5 тонни. На в’їздах у місто вантажний транспорт зупинятимуть Національна гвардія спільно з управліннями патрульної поліції Києва.

Також Рада оборони Києва вирішила, що з 22 травня наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо. Коли автобус доїде до укриття, водій робитиме про це оголошення.


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