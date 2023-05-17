У Київ заборонять в’їзд великогабаритного транспорту під час повітряних тривог

Рада оборони Києва вирішила з 22 травня заборонити в’їзд у столицю великогабаритного транспорту під час повітряних тривог.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Під заборону потрапить вантажний транспорт, загальна вага якого перевищує 4,5 тонни. На в’їздах у місто вантажний транспорт зупинятимуть Національна гвардія спільно з управліннями патрульної поліції Києва.

Також Рада оборони Києва вирішила, що з 22 травня наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо. Коли автобус доїде до укриття, водій робитиме про це оголошення.