У ГУР прокоментували удар по російському десантному кораблю

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що удар морським дроном по великому десантному кораблю “Оленегорский горняк” завдасть проблем росіянам. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, атака на корабель у Новоросійську — це “великий ляпас” для режиму диктатора Володимира Путіна.

“Це велика втрата для флоту РФ, планування подальших операцій стає більш проблематичним. Росіяни враховуватимуть цей фактор. Подібне продовжуватиметься і надалі”, — сказав Юсов.

Щодо ударів по тимчасово окупованому Криму, він сказав, що ворог використовує півострів як велику логістичну базу.

“Все, що це забезпечує, потрапляє під удар — це нафтобази, шляхопроводи для перекидання техніки та живої сили”, — резюмував представник ГУР.