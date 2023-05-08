У Харкові 9 травня СБУ проведе контрдиверсійні заходи

9 травня на території одного з районів Харкова СБУ буде проводити контрдиверсійні заходи.

Про це повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Навчання проходитимуть з використанням техніки та озброєння, містян просять на період навчань мати з собою документи, а також “із розумінням поставитися до можливих незручностей, належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців та дотримуватися режиму комендантської години”.

“Під час цих заходів можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, перевірка документів громадян, догляд автівок”, — йдеться у повідомленні.

“Метою запланованих заходів є підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп”, — повідомили в СБУ.

Також СБУ закликає жителів міста бути пильними.

“Якщо ви побачили підозрілих осіб і транспортні засоби, якими вони пересуваються, предмети, які вони залишають, або ви володієте інформацією про схрони зі зброєю, одягом, засобами зв’язку чи іншими предметами, негайно дзвоніть, фотографуйте і надсилайте на номер цілодобової “гарячої лінії” Управління СБУ в Харківській області у WhatsApp 098-87-114-57 або на стаціонарний номер 057 700-16-61″, — йдеться у повідомленні управління.