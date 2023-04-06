Сили оборони за до добу знищили 390 окупантів і ворожий гелікоптер

За даними на ранок четверга, 6 квітня, українські військові ліквідували за добу 390 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 176 630 військових. Крім того, ЗСУ знищили 2 танки, 8 ББМ і 4 БПЛА.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 176630 (+390) осіб ліквідовано,
- танків – 3631 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 7013 (+8) од,
- артилерійських систем – 22714 (+7) од,
- РСЗВ – 532 (+0) од,
- засоби ППО – 281 (+1) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 292 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня -2287 (+4),
- крилаті ракети – 911 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5574 (+1) од,
- спеціальна техніка – 302 (+3)
Поділитися: