Суспільство

Сили оборони за до добу знищили 390 окупантів і ворожий гелікоптер За даними на ранок четверга, 6 квітня, українські військові ліквідували за добу 390 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 176 630 військових. Крім того, ЗСУ знищили 2 танки, 8 ББМ і 4 БПЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 176630 (+390) осіб ліквідовано,

танків – 3631 (+2) од,

бойових броньованих машин – 7013 (+8) од,

артилерійських систем – 22714 (+7) од,

РСЗВ – 532 (+0) од,

засоби ППО – 281 (+1) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 292 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня -2287 (+4),

крилаті ракети – 911 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5574 (+1) од,

спеціальна техніка – 302 (+3) Поділитися:



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