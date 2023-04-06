Суспільство

Сили оборони за до добу знищили 390 окупантів і ворожий гелікоптер

6 Квітня 2023 08:27
22
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війна

За даними на ранок четверга, 6 квітня, українські військові ліквідували за добу 390 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 176 630 військових. Крім того, ЗСУ знищили 2 танки, 8 ББМ і 4 БПЛА.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 176630 (+390) осіб ліквідовано,
  • танків – 3631 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 7013 (+8) од,
  • артилерійських систем – 22714 (+7) од,
  • РСЗВ – 532 (+0) од,
  • засоби ППО – 281 (+1) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 292 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня -2287 (+4),
  • крилаті ракети – 911 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5574 (+1) од,
  • спеціальна техніка – 302 (+3)

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