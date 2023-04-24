Ще один регіон РФ не святкуватиме 9 травня через побоювання за безпеку

Калузька область з міркувань безпеки відмовилася від феєрверків та масових заходів під час травневих свят, зокрема на День перемоги 9 травня.

Про це заявив губернатор області Владислав Шапша.

За його словами, «зараз ризиків та викликів більше, ніж зазвичай». Під час травневих свят у регіоні планують посилити контроль громадського порядку.

Калузька область не межує з Україною, але від неї до українського кордону — менш ніж 150 кілометрів. Регіон розташований на шляху між Україною та Москвою.

Раніше парад до 9 травня скасували у Курську та Бєлгороді.