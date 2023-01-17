СБУ проведе у Харкові антитерористичні контрдиверсійні заходи

18 та 19 січня Служба безпеки України буде проводити у Харкові комплекс антитерористичних контрдиверсійних заходів.

Про це Суспільне Харків сказав речник обласного управління СБУ Владислав Абдула.

За його словами, під час заходів силовики оглядатимуть окремі території “з метою підвищення безпекової обстановки, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, виявлення та нейтралізації можливих диверсійних груп”.

Також у громадян можуть перевіряти документи та оглядати авто. Проведення заходів передбачає обмеження руху деякими вулицями Харкова.

“Як і попередні рази, заходи будуть сконцентровані в окремих локаціях Харкова, не охоплюючи всю територію міста”, — сказав Абдула.