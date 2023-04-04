Суспільство

Росія наступає на чотирьох напрямках, за добу відбито 69 атак окупантів, – Генштаб Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби ЗСУ відбили 69 атак окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Протягом минулої доби російська окупаційна армія завдала 3 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснила 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Петро-Іванівка, Новомлинськ, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка Харківської області; Крохмальне Луганської області та Терни і Серебрянка Донецької області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Невське, Кремінна, Діброва та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Кремінна, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Веселе, Званівка, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили 32 атаки противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали населені пункти, що знаходяться у районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шульгине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав. В той же час, ворог здійснив обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, нарощував оборонні спроможності. Здійснив обстріли населених пунктів Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Кам’янське Запорізької області, а також Антонівка Херсонської області та міста Херсон. Українська авіація минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний БпЛА, а ракетники і артилеристи уразили район зосередження живої сили противника. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал