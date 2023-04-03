Росія далека від захоплення Бахмута, – Череватий

Спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти дуже далекі від захоплення Бахмута. Про це він повідомив у коментарі агентству Reuters.

За його словами, росіяни не захопили Бахмут, а довкола будівлі міськради точаться бої.

“Вони підняли прапор над якимось сортиром. Прикріпили його до боку невідомо чого, повісили ганчірку і сказали, що взяли місто. Ну гаразд, нехай думають, що взяли”, — сказав Череватий.

України.

“Нічого не захопили і вони, м’яко кажучи, дуже далекі від цього”, — резюмував він.