Суспільство

Росія далека від захоплення Бахмута, – Череватий

3 Квітня 2023 13:50
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війна, бахмут

Спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти дуже далекі від захоплення Бахмута. Про це він повідомив у коментарі агентству Reuters.

За його словами, росіяни не захопили Бахмут, а довкола будівлі міськради точаться бої.

“Вони підняли прапор над якимось сортиром. Прикріпили його до боку невідомо чого, повісили ганчірку і сказали, що взяли місто. Ну гаразд, нехай думають, що взяли”, — сказав Череватий.

України.

“Нічого не захопили і вони, м’яко кажучи, дуже далекі від цього”, — резюмував він.


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