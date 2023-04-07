Російські війська просунулися в Бахмуті, – британська розвідка

В останні дні російські війська отримали новий імпульс у битві за Бахмут, поле того, як кінця березня їхнє просування сильно застопорилося. Найманці “Вагнера” та десантники, схоже, налагодили співпрацю.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

“Росія досягла подальших успіхів і тепер, ймовірно, просунулася в центр міста і захопила західний берег річки Бахмутка”, – йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, ключовий маршрут постачання України №0506 на захід від міста знаходиться під серйозною загрозою. Російські регулярні сили, включаючи повітрянодесантні війська, ймовірно, зміцнили цей район, і Росія знову більш ефективно використовує артилерію в цьому секторі.

“Існує реальна ймовірність того, що на місцях “Вагнер” та командири Міноборони Росії призупинили свою безперервну ворожнечу та покращили співпрацю”, – зазначають у Міноборони Британії.