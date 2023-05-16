Суспільство

РФ здійснила “виняткову за щільністю” атаку на Київ

16 Травня 2023 07:04
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війна, ппо

Росія здійснила “виняткову за щільністю” атаку на Київ, з використанням водночас дронів, крилатих та балістичні ракети – вона стала восьмою від початку місяця.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“Вибухи в Києві. Кілька – в Соломʼянському районі. А в Шевченківському, на територію зоопарку, впали уламки ракети. У Соломʼянському районі, попередньо внаслідок падіння уламків ракети, сталося загоряння кількох авто, ушкоджена будівля площею 200 м кв. Рятувальники працюють на місці.  У Дарницькому районі столиці, внаслідок падіння уламків ракети, пошкоджені два автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила”, йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі – троє потерпілих. В Оболонському, де впали уламки, постраждалих немає. У лісопарковій зоні в Дарницькому районі впали уламки БПЛА, без загоряння.

За попередньою інформацією начальника КМВА, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена.

“Ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу”, – написав начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За словами Попка, найбільше пошкоджень внаслідок падіння уламків – у Солом’янському районі.


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