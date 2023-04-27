Суспільство

РФ не може контролювати окуповані території через брак особового складу

27 Квітня 2023 15:53
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війна, окупація

Країні-агресору Росії не вистачає особового складу для повного контролю над усіма тимчасово окупованими територіями України, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дані Пентагону, що потрапили у відкритий доступ.

Журналісти проаналізували злитий у мережу документ Міноборони США, який датується кінцем лютого 2023 року. З нього випливає, що в серпні 2022 року в Україні знаходилося щонайменше 27,5 тисяч військовослужбовців нацгвардії РФ (Росгвардії) і, за даними Пентагону, ці війська зазнали суттєвих втрат.

Росгвардія також взяла на себе численні додаткові завдання щодо утримання захоплених Росією територій по лінії фронту, йдеться у документах. Зазначається, що це ще більше посилило нестачу особового складу.

Росгвардія була утворена зі службовців Внутрішніх військ МВС у 2016 році та, за даними на 2017 рік, у лавах Росгвардії перебувало 340 тисяч співробітників. Радіо Свобода пише, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну суттєві втрати під Києвом і Харковом зазнали частини ОМОН, що входять до складу Росгвардії, за допомогою яких планувалося підтримувати порядок на окупованих територіях України.


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