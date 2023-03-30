Путін підписав указ про весняний призов: до війська підуть 147 тис. Росіян

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про весняний призов, в рамках якого з 1 квітня по 15 липня до армії має вступити 147 тисяч росіян.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

“Путін підписав указ про весняний призов на військову службу, згідно з яким у ЗС РФ з 1 квітня по 15 липня закличуть 147 тис. осіб”, – йдеться у повідомленні.

Призиватимуть осіб з 18 до 27 років. Російські ЗМІ зазначають, що цьогорічний призов більший, відносно попередніх років – минулого року весною до російської армії вступило 134,5 тисяч людей, восени – 120 тисяч.