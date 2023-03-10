Пригожин заявив про “снарядний голод” у всіх підрозділів окупаційних військ РФ

Пов’язаний із Кремлем бізнесмен Євген Пригожин, співзасновник і власник ПВК «Вагнер» заявив, що не тільки його найманцям, а й усім підрозділам російських військ, які беруть участь у багатомісячних боях біля Бахмута на Донеччині, бракує боєприпасів, – повідомляє Радіо Свобода.

10 березня заяву Пригожина поширила його пресслужба.

«Турбуюсь я з приводу боєприпасів і снарядного голоду не лише за ПВК «Вагнер», а за всі підрозділи російської армії. Гинуть не лише мої хлопці, безумовно», – сказав Пригожин.

Минулого місяця Пригожин, якого вважають одним із найближчих соратників президента Росії Володимира Путіна, звинуватив високопосадовців збройних сил Росії у вчиненні «державної зради» через те, що вони не озброїли достатньою кількістю боєприпасів його приватні війська, які були основною силою у боях довкола Бахмута.

В одній зі своїх заяв у лютому Пригожин звинуватив міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу російської армії Валерія Герасимова у відмові доставити боєприпаси ПВК «Вагнер» у «спробі знищити» групу. Пригожин додав, що від нього вимагали «вибачитися і підкоритися», щоб забезпечити боєприпаси для своїх найманців.

У Міноборони Росії тоді відкинули заяви Пригожина, заявивши, що всі добровольчі бригади на сході України «своєчасно» забезпечуються всіма видами боєприпасів.

Після кількаденних звинувачень власник ПВК «Вагнера» 23 лютого заявив, що його війська почали отримувати боєприпаси і техніку.

Від літа минулого року «Вагнер» завербував тисячі в’язнів із пенітенціарних установ по всій Росії для війни проти України. У лютому Пригожин заявив, що більше не має права вербувати в’язнів.

За даними офіційного представника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну станом на лютий 2023 року загинули або зазнали поранення понад 30 тисяч найманців ПВК «Вагнер».