Повітряні Сили розкрили деталі нічної атаки на Київщину

Вночі українські оборонці знищили всі 10 ракет, випущених росією: 7 “Іскандер-М” та 3 “Іскандер-К”.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

“Близько 02.45 год 1-го червня 2023 року російські окупанти продовжили серію атак на столицю України – місто Київ. Знову противник підступно атакує балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК “Іскандер”. Тож часу на те, щоб сховатися в укриття, не так багато.

Загалом випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” з північного напрямку – Брянська область рф.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України усі 10 знищено: сім балістичних ракет «Іскандер-М» та три крилаті ракети “Іскандер-К”, – повідомили в Повітряних Силах.