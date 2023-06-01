Суспільство

Повітряні Сили розкрили деталі нічної атаки на Київщину

1 Червня 2023 08:26
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ппо, ракетний удар

Вночі українські оборонці знищили всі 10 ракет, випущених росією: 7 “Іскандер-М” та 3 “Іскандер-К”.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

“Близько 02.45 год 1-го червня 2023 року російські окупанти продовжили серію атак на столицю України – місто Київ. Знову противник підступно атакує балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК “Іскандер”. Тож часу на те, щоб сховатися в укриття, не так багато.

Загалом випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” з північного напрямку – Брянська область рф.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України усі 10 знищено: сім балістичних ракет «Іскандер-М» та три крилаті ракети “Іскандер-К”, – повідомили в Повітряних Силах.


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