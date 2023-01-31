Суспільство

Погіршення погодних умов: водіїв просять утриматися від поїздок на далекі дистанції Харківською областю

31 Січня 2023 16:44
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дорога

1-2 лютого у Харківській області очікується сніг та коливання температури, внаслідок чого може утворитися ожеледиця.

Про це повідомляють у Службі автомобільних доріг.

“Служба радить утриматись від поїздок на далекі дистанції, бути пильними за кермом та дотримуватись правил дорожнього руху”, — йдеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, 1 лютого температура вночі складатиме від 2° до 7° морозу, вдень — від 3° морозу до 2° тепла.

Отримати інформацію про стан дороги чи звернутися по допомогу можна за номером контактного центру Укравтодору: +38 067 400 60 80.


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