Суспільство

Під Ставрополем у РФ палає склад з паливом У хуторі Ташла неподалік Ставрополя вранці 4 травня почалася велика пожежа. У прес-службі ГУ МНС у Ставропольському краї повідомили, що горять бочки з мазутом біля заводу «Євробетон». Від пожежі здіймається густий дим, що видно на десятки кілометрів навколо. За даними рятувальників, вогнем охоплено відкритий майданчик, де зберігалися бочки. Ставрополь. Палає склад ПММ біля заводу «євробетон».

Русня пише "бочки с мазутом" pic.twitter.com/dpn80AqIeG — hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) May 4, 2023 Поділитися:



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