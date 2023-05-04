Під Ставрополем у РФ палає склад з паливом

У хуторі Ташла неподалік Ставрополя вранці 4 травня почалася велика пожежа.
У прес-службі ГУ МНС у Ставропольському краї повідомили, що горять бочки з мазутом біля заводу «Євробетон».
Від пожежі здіймається густий дим, що видно на десятки кілометрів навколо.
За даними рятувальників, вогнем охоплено відкритий майданчик, де зберігалися бочки.
Ставрополь. Палає склад ПММ біля заводу «євробетон».— hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) May 4, 2023
Русня пише "бочки с мазутом" pic.twitter.com/dpn80AqIeG
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