Суспільство

Під Ставрополем у РФ палає склад з паливом

4 Травня 2023 13:21
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росія

У хуторі Ташла неподалік Ставрополя вранці 4 травня почалася велика пожежа.

У прес-службі ГУ МНС у Ставропольському краї повідомили, що горять бочки з мазутом біля заводу «Євробетон».

Від пожежі здіймається густий дим, що видно на десятки кілометрів навколо.

За даними рятувальників, вогнем охоплено відкритий майданчик, де зберігалися бочки.


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