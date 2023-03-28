Суспільство

Під Москвою знайшли жовто-блакитний безпілотник біля залізниці

28 Березня 2023 17:17
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росія

В Росії біля залізничної станції, яка з’єднує Москву й Калугу виявили уламки безпілотника. На крилах БПЛА було написано “Слава Україні”.

“Уламки безпілотника виявили біля залізничних колій у Новій Москві. Уламки знайшов житель села Світіно, коли гуляв із собакою. Вони знаходилися приблизно за 100 метрів від залізниці”, – пишуть росЗМІ.

Можливий розмах крил безпілотника становив два метри. На них було написано українське національне гасло. Також БПЛА був пофарбований в синьо-жовтий колір.


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