Під Москвою знайшли жовто-блакитний безпілотник біля залізниці

В Росії біля залізничної станції, яка з’єднує Москву й Калугу виявили уламки безпілотника. На крилах БПЛА було написано “Слава Україні”.

“Уламки безпілотника виявили біля залізничних колій у Новій Москві. Уламки знайшов житель села Світіно, коли гуляв із собакою. Вони знаходилися приблизно за 100 метрів від залізниці”, – пишуть росЗМІ.

Можливий розмах крил безпілотника становив два метри. На них було написано українське національне гасло. Також БПЛА був пофарбований в синьо-жовтий колір.