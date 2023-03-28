Під Мелітополем підірвано підстанцію, – мер Федоров

У тимчасово окупованій Федорівці Мелітопольського району Запорізької області пролунав вибух, підірвано підстанцію.
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
“Щось “підгорає” у рашистів під Мелітополем”, – пише мер.
За попередньою інформацією, підірвано підстанцію поблизу села Федорівка Терпіннівської сільради.
Мер каже, що у Федорівці розташована вузлова залізнична станція, через яку російські окупанти переправляють важке озброєння на фронт.
“Немає струму – немає перекидання ворожого майна. Тож логістика окупантів в черговий раз зазнала невдачі”, – додав Федоров.