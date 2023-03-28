Суспільство

Під Мелітополем підірвано підстанцію, – мер Федоров

28 Березня 2023 19:53
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окупація

У тимчасово окупованій Федорівці Мелітопольського району Запорізької області пролунав вибух, підірвано підстанцію.

Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Щось “підгорає” у рашистів під Мелітополем”, – пише мер.

За попередньою інформацією, підірвано підстанцію поблизу села Федорівка Терпіннівської сільради.

Мер каже, що у Федорівці розташована вузлова залізнична станція, через яку російські окупанти переправляють важке озброєння на фронт.

“Немає струму – немає перекидання ворожого майна. Тож логістика окупантів в черговий раз зазнала невдачі”, – додав Федоров.


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