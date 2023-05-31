Суспільство

Перші дні літа в Україні будуть спекотними

31 Травня 2023 13:24
18
читать на русском →

Невеликий короткочасний дощ і гроза очікуються вночі 1 червня в Криму та Приазов’ї, а вдень – місцями у східних і Запорізькій областях, Закарпатті та Прикарпатті.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на решті території без опадів.

Вітер північно-східний, у західних і північних областях із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, у південній частині до 17°; вдень 22-27°, у східних областях 19-24°.

У Києві 1 червня без опадів. Вітер північно-східний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень близько 25°.

У п’ятницю, 2 червня, у південно-східній частині України, вночі й на Прикарпатті місцями пройде невеликий дощ, а вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях – помірний короткочасний дощ. Місцями грози. На решті території – без опадів.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с, удень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 24-29°, у західних і східних областях 21-26°.

У Києві 2 червня вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Травня 2023 11:24
135

Росіяни підірвали дорогу на стику кордонів України, Білорусі і РФ
31 Травня 2023 10:49
196

Зеленський і Путін можуть відвідати Туреччину, – ЗМІ
31 Травня 2023 09:36
67

В Україні відкрили Центр захисту прав дитини
31 Травня 2023 08:54
253

ЄС планує посилити механізм призупинення безвізу з третіми країнами, серед яких Україна
31 Травня 2023 07:33
58

Безпека ЗАЕС передбачає повну демілітаризацію та деокупацію, – Кислиця в ООН
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Бог шельму метит
Александр КИРШ

Медицинское: давняя традиция пьяных зачатий породила страну дебилов
Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
усі думки