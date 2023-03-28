Суспільство

Пентагон створив гральні карти зі зброєю НАТО, які можуть допомогти українцям визначати свою техніку

28 Березня 2023 21:38
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сша, зброя

Військові США розробили набір гральних карт із зображенням 52 різних систем зброї НАТО, які можуть допомогти українським захисникам швидко визначити де вороже обладнання, а де — від дружніх сил.

Про це пише The New York Times.

Речник командування підготовки та доктрини армії США майор Ендрю Харшбаргер розповів, що набір гральних карт включає зображення 52 різних танків, бронетранспортерів, вантажівок, артилерійських знарядь та інших систем озброєння, виготовлених країнами НАТО.

Пентагон уже випускав подібні колоди в минулому, а сама ідея сягає часів принаймні Другої світової війни. На кожній картці є зображення системи озброєння, а також її назва, країна, де вона виробляється, країни експорту та основне озброєння. Раніше випускалися колоди з китайською, російською та іранською військовою технікою, зображенням найбільш розшукуваних урядом США іракських втікачів тощо.


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