Оксфордський словник обрав три головні слова 2022 року. Серед них є вислів, пов’язаний з Україною

Оксфордський словник англійської мови обрав три головні слова 2022 року. На першому місці опинилося словосполучення «режим гобліна».

Про це йдеться на сайті словника.

«Режим гобліна» — це сленговий вислів, який описує егоїстичну поведінку, для якої характерні ледачість, неохайність та жадібність. Така поведінка відкидає соціальні норми та очікування.

Популярними є сполуки «у режимі гобліна» та «перейти в режим гобліна». Уперше цей вислів помітили у 2009 році у Twitter. Однак цьогоріч він став вірусним у соціальних мережах. Зокрема на тлі того, що у багатьох країнах пом’якшилися карантинні обмеження через COVID-19 і люди стали частіше виходити з дому.

«Здавалося б, він відобразив переважливі настрої людей, які відкидали ідею повернення до “нормального життя” або бунтували проти все більш недосяжних естетичних стандартів і нестійкого стилю життя, який демонструють у соціальних мережах», — пояснюють укладачі словника.

І додають, що цей вислів відгукується у багатьох людей, оскільки можна з полегшенням визнати, що ми не завжди такі ідеальні, як показуємо в Instagram та TikTok.

На другому місці — слово «метавсесвіт». Воно описує гіпотетичне середовище віртуальної реальності, в якому користувачі взаємодіють з аватарами одне одного та своїм оточенням. Уперше записали у словник у 1992 році після науково-фантастичного роману Ніла Стівенсона «Снігова катастрофа».

А на третьому місці — гештег #IStandWith (Я підтримую). Його використовують у соцмережах для вираження солідарності з певною людиною, групою та справою.

Використання вислову збільшилося в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення росії в Україні. Цього року часто використовують #IStandWithUkraine і #StandWithUkraine.