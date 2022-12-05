Суспільство

Оксфордський словник обрав три головні слова 2022 року. Серед них є вислів, пов’язаний з Україною

5 Грудня 2022 18:44
84

Оксфордський словник англійської мови обрав три головні слова 2022 року. На першому місці опинилося словосполучення «режим гобліна».

Про це йдеться на сайті словника.

«Режим гобліна» — це сленговий вислів, який описує егоїстичну поведінку, для якої характерні ледачість, неохайність та жадібність. Така поведінка відкидає соціальні норми та очікування.

Популярними є сполуки «у режимі гобліна» та «перейти в режим гобліна». Уперше цей вислів помітили у 2009 році у Twitter. Однак цьогоріч він став вірусним у соціальних мережах. Зокрема на тлі того, що у багатьох країнах пом’якшилися карантинні обмеження через COVID-19 і люди стали частіше виходити з дому.

«Здавалося б, він відобразив переважливі настрої людей, які відкидали ідею повернення до “нормального життя” або бунтували проти все більш недосяжних естетичних стандартів і нестійкого стилю життя, який демонструють у соціальних мережах», — пояснюють укладачі словника.

І додають, що цей вислів відгукується у багатьох людей, оскільки можна з полегшенням визнати, що ми не завжди такі ідеальні, як показуємо в Instagram та TikTok.

На другому місці — слово «метавсесвіт». Воно описує гіпотетичне середовище віртуальної реальності, в якому користувачі взаємодіють з аватарами одне одного та своїм оточенням. Уперше записали у словник у 1992 році після науково-фантастичного роману Ніла Стівенсона «Снігова катастрофа».

А на третьому місці — гештег #IStandWith (Я підтримую). Його використовують у соцмережах для вираження солідарності з певною людиною, групою та справою.

Використання вислову збільшилося в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення росії в Україні. Цього року часто використовують #IStandWithUkraine і #StandWithUkraine.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Грудня 2022 18:51
56

Сили оборони вразили два пункти управління ворога, – Генштаб ЗСУ
5 Грудня 2022 21:46
11

Чорногорія підписала декларацію про підтримку вступу України до ЄС та НАТО
5 Грудня 2022 20:57
180

З’явилися фото наслідків вибуху на російському аеродромі
5 Грудня 2022 19:26
99

НАБУ затримали в Одесі бізнесмена Кауфмана та екснардепа Грановського
5 Грудня 2022 17:48
48

Енергетична система України зберегла цілісність, – Шмигаль
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
Александр КИРШ

Россия альтернативная: меньше Ватикана, но с большой буквы
Віталій ПОРТНИКОВ

Соглашайтесь на Гаагу
Юрій БУТУСОВ

Втрати у війні
Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
усі думки