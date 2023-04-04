Нові керовані бомби Росії застосовуються до 20 штук на добу на всій лінії фронту, – Ігнат

Нові керовані бомби Росії застосовуються до 20 штук на добу на всій лінії фронту. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, жодного затишшя в повітрі немає, авіація ворога продовжує регулярно бити по Україні.

Він повторив, що росіяни почали застосовувати планерувальні бомби, які летять на десятки кілометрів — приблизно до 70 км.

“Ворог застосовує 10-15, до 20 бомб за день по всій лінії фронту з літаків Су-35 і Су-34, які не входять до зони ураження нашої ППО. На жаль, нам нічим поки що реагувати, для цього потрібні Patriot і західні винищувачі “, — сказав Ігнат.