Суспільство

Нас не лякає активна поведінка тварини у клітці в зоопарку, – Маляр

14 Червня 2023 10:33
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пропаганда

У Міністерстві оборони порівняли збільшення кількості фейків, які поширює Росія про Україну, з активністю тварини у клітці в зоопарку. Така діяльність не може налякати.

Про це заявила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр.

Маляр наголосила, що росіяни не мають інформаційної переваги в українському інфопросторі.

Пропагандисти окупантів активізуються під час посилення інтенсивності бойових дій.

“Нас не повинна лякати кількість інформації або її яскравість. Так само як нас не лякає активна поведінка тварини, що знаходиться у клітці в зоопарку. Це тоталітарна держава, вони виробляють багато різного контенту”, – сказала Маляр.

За словами заступниці голови Міноборони, росіяни намагаються вирішити два інформаційні завдання:

  •   деморалізувати українців;
  •   надихнути та посилити російських військових.

“Будь-яка їхня інформація, розрахована на нас, “живе” кілька годин. Наше суспільство вже давно напрацювало критичне мислення”, – зазначила Маляр.

Вона додала, що росіяни вкидають фейки про втрати ЗСУ, тому що у них погано з розвідкою, й вони розраховують отримати реакцію українського командування на дезінформацію, щоб дізнатися чи уточнити реальну кількість втрат.

“Кількість вкидів не означає, що вони досягають мети. Це холості обороти, яких справді багато і складається враження активної присутності”, – написала Маляр.


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