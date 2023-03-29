Суспільство

Найближчим часом Україна отримає від союзників майже 200 бойових машин піхоти – Bild

29 Березня 2023 18:38
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зброя

Найближчим часом Збройні Сили України отримають від союзників майже 200 бойових машин піхоти. Про це повідомляє Bild.

За інформацією видання, ЗСУ незабаром мають отримати понад 100 американських бойових машин піхоти M2 Bradley та 50 шведських БМП CV90, а також 40 французьких легких танків AMX-10RC.

“Починається зворотний відлік до дня X. Дня, коли потужні українські збройні сили, оснащені сучасними західними системами озброєння, почнуть відвойовувати свою країну у російських окупантів”, – йдеться у статті.


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