Суспільство

На Куп’янському напрямку армія РФ застосовує саморобні дрони-камікадзе

7 Квітня 2023 13:18
21
читать на русском →
війна

Саморобні дрони-камікадзе застосовують російські військові на куп’янському напрямку фронту.

Про це 7 квітня повідомила пресслужба Національної гвардії.

Два такі “коптери”, що є на озброєнні армії РФ, нацгвардійці збили, коли ті під час артобстрілу хотіли поцілити по позиціях аеророзвідки.

“До саморобних або китайських не прошитих квадрокоптерів прикріпляється труба або пластикова пляшка, в якій замішано приблизно 300 грамів пластиду з металевими дрібними вражаючими елементами з дистанційним підривачем”, — сказано у повідомленні.

У Нацгвардії зазначають, що такі дрони є небезпечними: “Якщо не знешкодити кабелі, то при зіткненні з будь-яким об’єктом станеться вибух. Потужність такого снаряда можна прирівняти до гранати”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Квітня 2023 15:09
32

На засіданні Ставки обговорювали витік даних про контрнаступ
7 Квітня 2023 14:41
75

У Зеленського прокоментували появу у мережі даних про український контрнаступ
7 Квітня 2023 12:50
42

Сили оборони знищили російський літак Су-25 поблизу Мар’їнки
7 Квітня 2023 12:22
53

У Бахмуті Росія не має стратегічного успіху. Ми знаємо її плани, вона зазнає великих втрат — ЗСУ
7 Квітня 2023 10:36
95

На Одещині посадовець військової частини відбирав у солдат бойові доплати
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
усі думки