На Херсонщині оголосили триденну жалобу у пам’ять загиблих від обстрілів

Херсонська ОВА оголосила триденну жалобу – 4, 5 та 6 травня, у пам’ять вбитих росіянами людей під час масованих обстрілів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Прошу сьогодні о 12-й годині вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих унаслідок російського терористичного акту», – йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що у пам’ять про вбитих державою-агресором людей Херсонська обласна військова адміністрація оголошує 4, 5 та 6 травня днями жалоби.

Прокудін висловив співчуття рідним загиблих.

Армія РФ минулої доби здійснила 98 обстрілів Херсонської області, внаслідок чого загинули 23 людини та поранені 46, зокрема двоє дітей.