Суспільство

Мін’юст хоче конфіскувати заводи російського олігарха Дерипаски в Україні

10 Січня 2023 14:06
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Представники Міністерства юстиції подали позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення у російського олігарха Олега Дерипаски активів у дохід України.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Олег Дерипаска — один із найбагатших російських олігархів, мільярдер, наближений до президента рф. Він контролює або володіє значними частками груп компаній «Русал» (один із найбільших світових виробників алюмінію), «Базовий елемент», «Ен+ груп».

Олігарх володіє військово-промисловою компанією, яка здійснює контроль над російськими підприємствами, що виготовляють бронетехніку. Цю бронетехніку збройні сили рф використовують у війні проти України.

Мін’юст отримав інформацію, що група металургійних підприємств «Об’єднана компанія “Русал”» постачає алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу, які своєю чергою виготовляють і постачають для потреб окупантів військову техніку, зброю та боєприпаси.

При цьому, як уточнили у відомстві, частину алюмінієвої продукції виготовляють із сировини українського походження — виробництва Миколаївського глиноземного заводу.

За даними міністерства, Дерипаска через групи пов’язаних компаній володіє значними активами (нежитлова нерухомість, техніка тощо) в Україні:

  • ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»;
  • ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів»;
  • ПрАТ «Хустський кар`єр»;
  • ПрАТ «Жежелівський кар`єр»;
  • ТОВ «Гуардон України»;
  • ТОВ «Компанія «Алюміній України»;
  • ТОВ «Сервісний центр «Металург»;
  • ТОВ «ЧАС ІТ»;
  • ТОВ «Охорона МГЗ»;
  • ТОВ «Центр обліку Миколаїв»;
  • Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм»;
  • ТОВ «Запоріжалюмінторг»;
  • АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра наголосила, що до Олега Дерипаски застосували санкції Україна, США, ЄС, Велика Британія, Польща, Швейцарія, Австралія та Нова Зеландія.

«Підсанкційна особа є громадянином рф, підтримує путінський режим, оскільки залучена до одержання вигоди від уряду росії та виробництва бронетехніки, яка застосовується країною-агресором у війні проти України», — наголосила вона.

Відтак представники Міністерства юстиції зібрали доказову базу та звернулися до ВАКС щодо стягнення активів російського олігарха в Україні у дохід держави.


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