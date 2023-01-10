Мін’юст хоче конфіскувати заводи російського олігарха Дерипаски в Україні

Представники Міністерства юстиції подали позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення у російського олігарха Олега Дерипаски активів у дохід України.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Олег Дерипаска — один із найбагатших російських олігархів, мільярдер, наближений до президента рф. Він контролює або володіє значними частками груп компаній «Русал» (один із найбільших світових виробників алюмінію), «Базовий елемент», «Ен+ груп».
Олігарх володіє військово-промисловою компанією, яка здійснює контроль над російськими підприємствами, що виготовляють бронетехніку. Цю бронетехніку збройні сили рф використовують у війні проти України.
Мін’юст отримав інформацію, що група металургійних підприємств «Об’єднана компанія “Русал”» постачає алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу, які своєю чергою виготовляють і постачають для потреб окупантів військову техніку, зброю та боєприпаси.
При цьому, як уточнили у відомстві, частину алюмінієвої продукції виготовляють із сировини українського походження — виробництва Миколаївського глиноземного заводу.
За даними міністерства, Дерипаска через групи пов’язаних компаній володіє значними активами (нежитлова нерухомість, техніка тощо) в Україні:
- ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»;
- ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів»;
- ПрАТ «Хустський кар`єр»;
- ПрАТ «Жежелівський кар`єр»;
- ТОВ «Гуардон України»;
- ТОВ «Компанія «Алюміній України»;
- ТОВ «Сервісний центр «Металург»;
- ТОВ «ЧАС ІТ»;
- ТОВ «Охорона МГЗ»;
- ТОВ «Центр обліку Миколаїв»;
- Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм»;
- ТОВ «Запоріжалюмінторг»;
- АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».
Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра наголосила, що до Олега Дерипаски застосували санкції Україна, США, ЄС, Велика Британія, Польща, Швейцарія, Австралія та Нова Зеландія.
«Підсанкційна особа є громадянином рф, підтримує путінський режим, оскільки залучена до одержання вигоди від уряду росії та виробництва бронетехніки, яка застосовується країною-агресором у війні проти України», — наголосила вона.
Відтак представники Міністерства юстиції зібрали доказову базу та звернулися до ВАКС щодо стягнення активів російського олігарха в Україні у дохід держави.