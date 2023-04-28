Мінкульт опублікував перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці

На виконання Закону України “Про медіа” на сайті Міністерства культури та інформаційної політики опублікували перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

“Відповідний перелік складає МКІП на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення”, — пояснив міністр.

За його словами, список складений і є чинним станом на 31 березня 2023 року.

До нього увійшли 211 осіб. Серед них — російські актори Віра Алентова, Ірина Алфьорова, Сергій Безруков, Михайло Боярський, Іван Охлобистін, Михайло Порєченков, Олег Табаков. А також російські музичні виконавці Олег Газманов, Стас П’єха, Олександр Розенбаум.

Крім того, у списку під номером 74 перебуває співак Йосиф Кобзон, який помер 30 серпня 2018 року.