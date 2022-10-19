Суспільство

Книги на подарунок жінкам

19 Жовтня 2022 11:50
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  На правах реклами

Темп життя в XXI столітті невпинно прискорюється, тому часу на читання книг залишається не так багато, та й взагалі настала цифрова епоха. Однак багато людей в Україні досі люблять читати паперові книги. Тому вислів, що книга — це найкращий подарунок, не втрачає актуальності. Книга на подарунок https://fama.ua/podarki/knygy може потішити жінку й навіть викликати захоплення, якщо вгадати з вибором книжкового презенту.

Чому книги — чудовий подарунок для жінок

Читати корисно всім та в будь-якому віці, адже книги:

  • навчають;
  • мотивують;
  • розвивають уяву, відкривають нові горизонти;
  • тренують пам’ять;
  • дають можливість стати більш чуйними й уважними співрозмовниками;
  • дарують натхнення, нові думки та відчуття;
  • розширюють словниковий запас (насамперед класична література), допомагають сформувати літературно грамотне мовлення та навчитися чітко висловлювати свої думки;
  • дають можливість на певний час забути про проблеми й розслабитися.

Подарувати потрібну книгу — чудовий спосіб показати, як ви ставитеся до людини: якщо ви вгадали з презентом, то знаєте й цінуєте її захоплення та інтереси. Щоб зробити особливо цінний подарунок, можна купити раритетне подарункове видання.

Подарункові видання: краса та ексклюзив

Дорогі подарунки зазвичай є справжнім витвором мистецтва, мають розкішний вигляд і здатні прикрасити найвишуканішу бібліотеку.

Ексклюзивна книга — чудовий варіант презенту, оскільки вона вирізняється якісним папером, дивовижними ілюстраціями та гарною обкладинкою. Іноді такі книги продаються в розкішних чохлах з оксамиту із золотим шиттям або у футлярах із червоного дерева з вишуканим різьбленням.

Стильний вигляд мають книги у шкіряних палітурках із тисненням. Палітурка може бути виконана з кількох видів шкіри із застосуванням сусального золота, а зрізи сторінок можуть мати кольоровий фотодрук.

Ексклюзивні книги можна дарувати жінкам будь-якого віку, статусу та професії, адже це чудові дорогі подарунки для будь-кого.

Як піднести та підписати книгу

Вибравши книгу для жінки, потрібно правильно і красиво її вручити. За етикетом книгу може підписувати лише автор, а якщо її підпише дарувальник — це ознака поганого тону. Однак у видання можна покласти листівку, обережно прикріпивши її до форзаца.

Постарайтеся написати все, що ви хочете сказати, красивим чітким почерком. Зміст вітального тексту залежить від стосунків із жінкою. Цікава ідея — привітання, пов’язане з головною думкою книги чи з її сюжетом.

До головного подарунка можна додати різноманітну атрибутику: стильну закладку, лупу, витончений свічник або оригінальний письмовий набір.


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