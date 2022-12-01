Суспільство

Кількість патрулів збільшено по всій країні, – Нацполіція

1 Грудня 2022 13:08
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поліція

На всій території України збільшено кількість нарядів для патрулювання.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв.

“Наразі ми в рази збільшили кількість нарядів поліції по всій території держави. Щоденно на патрулювання заступає майже 7 тис. нарядів”, – зазначив він.

У разі масштабного відключення електроенергії в регіонах чи в окремих населених пунктах до охорони публічного порядку та безпеки громадян залучається увесь особовий склад.

“Маршрути руху таких патрулів розроблені з урахуванням перекриття найбільш важливих соціальних об’єктів, торгових центрів, вокзалів, ринків, банківських установ тощо”, — повідомив Сергєєв.


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