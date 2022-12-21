Суспільство

Глава СБУ розповів про роботу агенток України: «Деякі пройшли через пластичну хірургію»

21 Грудня 2022 17:32
36

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що наразі українські шпигунки першокласно виконують завдання в тилу ворога. Деякі з них пройшли через пластичну хірургію та зміну анкетних даних, але продовжують виконувати завдання.

Про це він розповів в інтерв’ю «1+1».

Малюк зазначив, що є «дуже багато патріотично налаштованих людей», які вміють, можуть та виконують агентурні завдання. Особливо Малюк виокремив жінок у чинному агентурному апараті.

«Це просто вищий пілотаж, повірте. Це справжні амазонки контррозвідувальної діяльності. Після нашої перемоги, я впевнений, окремі сюжети можуть стати екранізовані у блокбастерах», — розповів Малюк.

Він пояснив, що жінки виконують роботу безпосередньо в тилу ворога, пов’язану з контррозвідувальними заходами.

«Тому їм за життя потрібно пам’ятники ставити. Окремі з них пройшли через пластичну хірургію, зміну анкетних даних. Причому надалі вони також продовжують виконувати ці завдання. Я принагідно їм дякую. Вибачте, що не можемо десь прізвищ назвати, але в цьому специфіка цієї діяльності», — сказав глава СБУ.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Грудня 2022 16:10
51

Байден про візит Зеленського до Вашингтона: Багато що потрібно обговорити
21 Грудня 2022 17:57
20

ССО показали кадри висадки на Зміїний та інших унікальних операцій
21 Грудня 2022 15:50
94

Російська ППО збила в Запорізькій області власний ударний гвинтокрил Ка-52
21 Грудня 2022 13:03
56

Харківська облрада розгляне питання щодо перейменування російського театру ім. Пушкіна
21 Грудня 2022 11:57
46

Слідчі встановили імена 290 загиблих в Ізюмі
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
усі думки