Глава СБУ розповів про роботу агенток України: «Деякі пройшли через пластичну хірургію»

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що наразі українські шпигунки першокласно виконують завдання в тилу ворога. Деякі з них пройшли через пластичну хірургію та зміну анкетних даних, але продовжують виконувати завдання.

Про це він розповів в інтерв’ю «1+1».

Малюк зазначив, що є «дуже багато патріотично налаштованих людей», які вміють, можуть та виконують агентурні завдання. Особливо Малюк виокремив жінок у чинному агентурному апараті.

«Це просто вищий пілотаж, повірте. Це справжні амазонки контррозвідувальної діяльності. Після нашої перемоги, я впевнений, окремі сюжети можуть стати екранізовані у блокбастерах», — розповів Малюк.

Він пояснив, що жінки виконують роботу безпосередньо в тилу ворога, пов’язану з контррозвідувальними заходами.

«Тому їм за життя потрібно пам’ятники ставити. Окремі з них пройшли через пластичну хірургію, зміну анкетних даних. Причому надалі вони також продовжують виконувати ці завдання. Я принагідно їм дякую. Вибачте, що не можемо десь прізвищ назвати, але в цьому специфіка цієї діяльності», — сказав глава СБУ.