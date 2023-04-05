Енергоатом виведе влітку половину енергоблоків АЕС у ремонт

Влітку НАЕК “Енергоатом” планує на понад два місяці вивести половину енергоблоків атомних електростанцій для ремонту та модернізації. Про це в коментарі Укрінформу повідомив президент Енергоатому Петро Котін.

Він наголосив, що найважчий період пройдено, всі енергоблоки працювали, але їх потрібно перезавантажити.

“Тому найкращий період, коли це можна зробити з найменшими витратами та впливом на енергосистему з точки зору нестачі електроенергії, – це літо. У цей період немає великого споживання електроенергії, тому що не потрібно вмикати опалення. Цього разу енергоблоки ремонтуватимуться влітку – так, щоб половина блоків працювала, а інша була в ремонті”, – сказав Котін.

Він уточнив, що нормальний строк ремонту енергоблока становить близько 50-60 діб, усе залежить від додаткових робіт. Проте модернізація займає набагато більше часу.

На підконтрольній Україні території працюють дев’ять блоків вітчизняних атомних електростанцій, ще шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені, їхнє включення блокується російськими загарбниками. Наразі ЗАЕС продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України.